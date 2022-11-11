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Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

11.11.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişkinin astım ataklarını veya astım alevlenmelerini tetikleyebildiği ortaya çıktı. İnsanlar seksle astım atakları arasında bağlantı kuramadığı için vakalar eksik bildiriliyor. Araştırmacılar çıkan sonuçlar sonrasında uyarıda bulundu.

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Bir araştırmaya göre seks, yoğun egzersizle aynı şekilde astım ataklarını ve alevlenmeleri tetikleyebilir. Araştırmacılar, seks ve astım arasındaki bağlantı hakkında farkındalık yaratmanın 'hastaların evlilikleri de dahil olmak üzere yaşamlarını iyileştireceğini' söylüyorlar.

Astım hastalarının yüzde 40 ila 90'ı egzersizle ortaya çıkabilecek semptomlara sahiptir, ancak hastaların cinselliği egzersiz olarak düşünmedikleri için bağlantı kuramıyorlar.

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İNSANLAR FARKINDA DEĞİL

Araştırmanın baş yazarı ve California'daki Saint Agnes Tıp Merkezi'nde dahiliye başhekimi olan Dr. Ariel Leung şunları söyledi: "Pek çok insan cinsel aktivitenin enerji harcamasının iki kat merdiven çıkmaya eşdeğer olduğunun farkında değil." Rapor edilen cinsiyete bağlı astım vakalarının nadir olduğunu, muhtemelen alevlenme yaşayanların bağlantıyı kuramayacağını söyledi.

Açık açık anlattı: Seviştikten sonra... Açık açık anlattı: Seviştikten sonra...

UPI'nin bildirdiğine göre Dr. Leung, 'hastaların astım krizini önlemek için cinsel ilişkiden 30 dakika önce kısa etkili beta agonist ilaçlarını almalarını' tavsiye etti.


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