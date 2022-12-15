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Seksolog sırrı verdi: Orgazm olmak için üç şeye ihtiyacınız var

15.12.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki her iki cinsiyet içinde büyük önem taşıyor. Ancak seksin orgazm ile bitmesi beklenirken bu durum her zaman gerçekleşememektedir. Seksologlar kolay ve etkili orgazm için ipuçları paylaşıyor. Seks Profesörü olan Dr. Nicole McNichols, seks hakkında yanlış bilinen o bilgiyi ve orgazm olmak için yapmanız gereken üç basit hamleyi açıkladı.

Seksolog sırrı verdi: Orgazm olmak için üç şeye ihtiyacınız var

Seks ve cinsel sorunlar hakkında Instagram hesabı üzerinden paylaşımlar yapan Seks Profesörü olan Dr. Nicole McNichols, büyük orgazm yaşamak için yapılması gereken üç şeyi açıkladı. Toplumda kadınların orgazm olmasının partnerinin penis büyüklüğüyle alakalı olmasının düşünüldüğünün ve bunun yanlış bir bilgi olduğunu belirtti.

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Paylaşılan videoda kadın orgazmını tahmin eden üç faktörden bahsettiğini gösteriyor ve bir kadının zevk seviyesinin bir erkeğin cinsel organıyla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Klipte, klitoral uyarım, öpüşme ve duygusal yakınlığın bir kadının çarşaflar arasındaki tatlı noktayı yakalamasına yardımcı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

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Pek çok erkek penis büyüklüğünün kadınların orgazm olması için etkili olduğu düşünse de yapılan araştırmalar , bir erkeğin penis boyutunun, bir kadının orgazm olma yeteneği üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı düşünülmektedir. Videonun yanı sıra Dr. Nicole şunları yazdı: "Klitoral uyarım, öpüşme ve duygusal yakınlık, kadın orgazmına yol açtığı kanıtlanmış faktörlerdir.


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