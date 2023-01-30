Seksten aldığınız zevki artıracak! Orgazmı garanti eden tek yol

Seks yapıyorsunuz ama orgazma ulaşamıyor musunuz? Buna neden olan birçok etken bulunuyor. Stres, yanlış pozisyonlar, ön sevişmenin kısa tutulması gibi faktörler orgazm olmanızı etkiliyor olabilir. Seksologlar orgazm olabilmeniz için etkili sonuçlar sağlayan yöntemleri paylaştı.

SPEED BUMP POZİSYONUNU DENEYİN

Seks ve İlişki uzmanı Pippa Murphy, “Ben şahsen Speed Bump'ı tavsiye ederim bu köpek stilinin basit bir versiyonu" diyor. Kadın yüz üstü yatar ve kalçasının altına 'hız tümseği' görevi gören bir yastık yerleştirir. Pippa, "Eşleri daha sonra diz çökerek arkadan içeri giriyor ve destek için kadının kalçalarını tutuyor.” diyor. Alıcı partnerin altına bir yastık yerleştirmenin hayati önem taşıdığını, çünkü bu hız tümseğinin g noktasının vajinanın ön duvarına çarpmasını kolaylaştırdığını ve bu nedenle orgazma ulaşmalarını kolaylaştırdığını ekliyor.

ÖN SEVİŞMEYİ ATLAMAYIN

Partneriniz acele etmeyi ve doğrudan ana yola atlamayı seviyorsa, muhtemelen cinsel bir felaketle karşı karşıya kalacaksınız. Ön sevişme sırasında uyarılmanız artacak ve orgazm şansınız artacaktır. Pippa, "Beyniniz, bir ödül beklentisi uzun süre devam ettiğinde daha fazla zevk almaya programlanmıştır, bu da ön sevişmeyi orgazm için daha da önemli hale getirir" diyor. "Yani, eşinizin acele ettiğini düşünüyorsanız, durumu kontrol altına alın ve ondan yavaşlamasını isteyin. Onlara rehberlik bile edebilirsiniz.”

ÜSTE ÇIKIN

Cinsel ilişkinin çoğunu sırt üstü geçiriyorsanız, işleri tersine çevirmenin zamanı geldi.

Partnerinizin üstüne uzanmak g noktasını harekete geçirmeye yardımcı olur, ayrıca işe yarayan bir pozisyona geçmenizi sağlar. Esasen kontrol sizde! Araştırmalar , yüz yüze kadının üstte, orgazm için en iyi pozisyonlardan biri olduğunu bulmuştur.

KLİTORİSE BASKI YAPIN

Seks terapisti Kate Moyle, "Birçok kadın genellikle 'kovboy kız' pozisyonunda zirvede olmanın klitoral uyarım için iyi olduğunu ve klitoris üzerindeki baskının orgazm potansiyelini artırdığını bildiriyor" diyor . "Delip geçen partner sırt üstü yatar ve sonra diğer partner ata biner gibi diz çöker." Kate, üstteki kişinin, penetrasyonun ritmini ve derinliğini kontrol etmek için elleriyle iterek eşinin göğsünü destek olarak kullandığını ekliyor.

İHTİYAÇLARINIZI KONUŞUN

Niki, " Bir kadının arzularını, ihtiyaçlarını ve sınırlarını eşine iletmesi çok önemlidir" diyor. Konuya sizin ve eşinizin rahat olduğu bir zamanda yaklaşın. Niki, "İletişim, ne tür dokunuşların ve uyaranların zevkli hissettirdiğinin yanı sıra yasak olan alanların tartışılmasını içerebilir" diyor. "Bir kadının orgazma yaklaştığında iletişim kurması da yardımcı olabilir, böylece partneri tekniklerini buna göre ayarlayabilir."

RAHATLAMAYI ÖĞRENİN

Niki, "Birçok kadın endişeli , stresli veya çekingen hissediyorsa orgazma ulaşmayı zor buluyor " diyor. "Hem fiziksel hem de duygusal olarak rahat ve gevşemiş bir ortam yaratmak, bir kadının kendini bırakmasına ve bu deneyimden tamamen zevk almasına yardımcı olabilir." Işıkları kısmayı, mumları yakmayı ve rahatlatıcı bir müzik çalmayı deneyebilirsiniz.

HIZI DEĞİŞTİR

Her seks yaptığında aynı şeyi yapmaya mı takıldınız? Keşfederek ve deneyerek işleri karıştırın. "Bu, neyin en zevkli olduğunu görmek için farklı pozisyonları, hızları ve baskıları denemeyi içerebilir. Niki, "Ayrıca oyuncakların veya kayganlaştırıcılar veya uyarılma jelleri gibi diğer geliştirme biçimlerinin dahil edilmesini içerebilir" diyor.

Unutmayın, sizin için en iyi olanı bulmak için açık fikirli ve yeni şeyler denemeye istekli olmak iyidir.

KENDİNİZE ODAKLANIN

İster bekar olun, ister bir ilişki içinde olun, Niki bir kadının kendi zevkine odaklanmasının ve partnerini memnun etme çabasına kapılmamasının çok önemli olduğunu söylüyor. "Bu, yalnız keşif için zaman ayırmayı, kendi vücudunuzu ve size neyin iyi geldiğini öğrenmeyi ve bu bilgiyi partnerinize iletmeyi içerebilir." Partneriniz muhtemelen size ihtiyaçlarını söyleyecektir, bu nedenle kendi zevkinize öncelik verdiğinizden ve seks sırasında orgazma ulaşma olasılığınızı artırdığınızdan emin olun.

DİKKAT DAĞITICI ŞEYLERDEN KAÇININ

Kate, "Dikkat dağıtmak, seks hayatımızın, zevkimizin ve orgazmlarımızın gerçek bir kesintiye uğramasıdır" diyor. Belki acı ya da rahatsızlık hissediyorsunuz, vücudunuzun nasıl göründüğü konusunda endişeleniyorsunuz ya da seks dışında olan bir şey düşünüyorsunuz. Partnerinizle ilgili güven sorunları veya kaygılar olabilir.

Kate, "Vücudumuz yerine kafamızda olup bitenlere odaklandığımızda, psikolojik olarak zevklerimizden kopabiliriz ve bazı insanlar için bu, yeniden bağlantı kurmak zor olabilir" diyor.

