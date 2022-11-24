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Seksten sonra yaşadıkları göz korkuttu! Alerji bu şekilde de bulaşabiliyor

24.11.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel ilişki sırasında yaşanan bazı durumlar şaşırtıcı olabiliyor. Hiç farkında olmadan sağlığı riske atacak durumlar ile karşı karşıya kalınabiliyor. 28 yaşındaki bir kadın eşiyle yaptığı korunmasız seksin ardından yaşadığı vajinal ağrı ve yanma hissinin nedenini öğrenince oldukça şaşırdı.

Seksten sonra yaşadıkları göz korkuttu! Alerji bu şekilde de bulaşabiliyor

Amerika'da yaşayan 28 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadın eşiyle yaşadığı korunmasız seksin ardından vajinal yanma ve ağrı hissetmeye başladı. Bu durum kadının eşinin spermlerine alerjisi olduğunu düşündürttü. Ancak Annals of Allergy, Asthma & Immunology tıp dergisinde yayınlanan vakaya göre, doktorlar bunun fındık alerjisi olduğunu keşfettiler.

HAMİLE KALMA ŞANSINI AZALTIYORDU

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Delaware'den kimliği belirsiz çift, çocuk sahibi olmaya çalışırken, kadın vajinit olduğuna inandığı bir şeyden - akıntı, kaşıntı ve ağrıya neden olabilen bir vajinal iltihaplanma yaşadığını fark etti. Ağrıya ek olarak, şüpheli vajinit kadının hamile kalma şansını azaltıyordu. Endişeli kadın, eşinin prezervatif olmadan içine boşaldıktan sonra acı çektiğini ve enfeksiyon için çeşitli testlere yol açtığını söyledi.

DİYETİNDEN FINDIKLARI ÇIKARMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİLER

Testin tümü negatif çıktı ve tıbbi ekibin spermdeki proteine alerji olan insan seminal plazma aşırı duyarlılığını test etmesine neden oldu. Doktorlar, kadına zaten yer fıstığı ve ağaç yemişlerine alerji teşhisi konduğunu fark ettiler ve adama diyetinden tüm fındıkları çıkardıktan sonra tekrar korunmasız seks yapmaları talimatını verdiler.

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ALDIKLARI ÖNLEMİN ARDINDAN SORUNLARI ÇÖZÜLDÜ

Eliminasyon diyetini test ettikten sonra çift, sorunların artık devam etmediğini ve sağlıklı cinsel yaşamlarına devam edebildiğini bildirmekten mutlu oldu. Vaka çalışması, erkeğin ne sıklıkta fındık tükettiği, seksten ne kadar önce tükettiği veya herhangi bir kalıntının sisteminden ayrılması için ne kadar süre beklediği konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

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BU SORUNU YAŞAYAN BAŞKA KİŞİLER DE VAR

Ejakülat yoluyla bir alerjene maruz kalmak nadir olmakla birlikte, daha önce de olmuştur. Bu yılın başlarında, OnlyFans yıldızı Lucy Banks, eşinin boşalmasından yer fıstığına karşı alerjik reaksiyondan muzdarip olma deneyimini paylaştı.

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