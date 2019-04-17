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Sektör temsilcileri 'Kariyer Fuarı'nda öğrencilerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

İstanbul Aydın Üniversitesi, 13'üncüsünü düzenlediği Kariyer Fuarı’nda öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturdu.

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi, 13'üncüsünü düzenlediği Kariyer Fuarı’nda öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşturdu. Fuarda, onlarca firmanın standı yer aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği İAÜ Kariyer Fuarı, bugün kapılarını açtı. Üniversitenin Florya Halit Aydın Kampüsü bahçesinde düzenlenen fuara Türkiye’nin ve dünyanın en büyük firmaları stantlarıyla katıldı. Fuar kapsamında mezunlar ve iş arayan öğrenciler stantlarda firmalar ve iş başvuru süreçleri hakkında bilgi alabilmelerinin yanında, söz konusu şirketlere iş başvuruları yaptı ve kendilerini geliştirmek için yeni yol ve yöntemler hakkında da bilgi aldı.

"FAYDALI BİR İŞ BİRLİĞİ"

İstanbul Aydın Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Sözer Kırca, 13'üncüsünü düzenledikleri Kariyer Fuarı'nın hem sektör, hem de öğrenciler adına faydalı bir iş birliği olduğuna dikkat çekerek, "Firmaların insan kaynakları yöneticileriyle öğrencilerimizi ve mezunlarımızı bir araya getirdik. 75'in üzerinde firma, 200'ün üzerinde de insan kaynakları profesyoneli var. Bu firmaların buraya tek bir geliş amacı var; yazın staj yapacak öğrencileri buradan seçebilmek, mezun olacak öğrencilerin arasından ise istihdam etmek istedikleri boş kadrolarını tamamlayabilmek" dedi.

Üniversite öğrencilerinin ve mezunları ile iş değiştirmek isteyen ya da iş arayanlar tarafından fuara ilginin çok yoğun olduğunu dile getiren Kırca, "Kariyer Fuarı'nın her sene öğrenciler için çok büyük faydasını görüyoruz. Şu anda burada 100'e yakın görevli öğrencimiz var. Bunun haricinde gün içerisinde binlerce öğrencinin de fuarı gezmesini, iş başvuru formu doldurmalarını, CV doldurmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL BAŞVURULARDAN DAHA FAYDALI"

Geçen senelerde düzenlenen fuara katılan öğrencilerden gün içerisinde 'stajımı ayarladım, iş mülakatımı yaptılar, işe kabul edildim' diye birçok geri dönüş aldıklarını vurgulayan Kırca, fuara katılmanın dijital ortamdan iş başvurusu yapmaktan daha faydalı olduğuna dikkat çekti.

Kırca, "Dijital platformlardan iş başvurusu yaptığınız zaman kişiyi tanıma fırsatı bulamıyorsunuz. Burada öğrenciler birebir başvuru yapıyor ve firma yetkilileri bir kaç soruyla ön mülakat gerçekleştirmiş oluyor. Kendisi için değerlendirilebilir bir aday ise, direkt sonuca dönüştürülüyor" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZLA ÖĞRENCİLERİMİZE KATKI SAĞLIYORUZ"

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde bulunan “yerinde uygulama” sistemiyle 40 bine yakın İAÜ öğrencisinin haftada 1 gün firmaya gitme zorunluluğu olduğuna dikkat çeken Kırca, "Çözüm ortaklarımızla öğrencilerimize katkı sağlıyoruz" dedi.

Binlerce öğrenciyi firmalara yönlendirdiklerini söyleyen Kırca, "Bunların yanı sıra özel istihdam bürosu gibi çalışıyoruz. Mezunlarımızın hepsinin öz geçmişleri bizde. Burada olan tüm firmalar bizim çözüm ortağımız. Bu firmaların eleman ihtiyacı olduğu zaman biz uygun olabilecek adayları süzüp, onlarla paylaşıyoruz. Kariyer Fuarı gibi öğrencilerimizin kişisel farkındalığını artıracak, kariyer söyleşileri, konferanslar, başka etkinlikler de düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

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