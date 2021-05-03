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Sektöre veda eden LG, akıllı telefon satışlarını arttırdı

03.05.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefon pazarından çekilme kararı alan LG, 2021’in ilk çeyreğindeki satışlarına ilişkin bir rapor yayınladı. İşte detaylar.

Sektöre veda eden LG, akıllı telefon satışlarını arttırdı

Uzun yıllardır akıllı telefon sektöründe hizmet veren LG, beklenmedik bir kararla sektörden çekildiğini açıklamıştı. Aslında LG’nin mobil bölümünde işler pek de iyi gitmiyordu. Fakat son dönemde üst seviyeye hitap eden farklı tasarımlara sahip modellerin tanıtılması, LG’nin bir süre daha akıllı telefonlar üretmeye devam edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

FİYATLAR DÜŞTÜ, BAŞARI GELDİ

Güney Koreli üretici akıllı telefon bölümünü sonlandırdıktan sonra elinde kalan ürünleri satmak için son derece agresif bir fiyat politikası uyguladı. Öyle ki bazı modellerin fiyatı yarı yarıya düşürüldü. Hal böyle olunca LG, 2021’in ilk çeyreğinde muazzam bir satış başarısı elde etti.

LG’nin batmasının temel nedeni zaten fiyat kalibresinin hayli yüksek olmasıydı. Güney Koreli bir diğer üretici olan Samsung’tan daha düşük bir marka algısı yaratmamak için fiyatlarını üst seviyede tutan LG, global pazarda Çinli şirketlerin baskısına daha fazla direnemedi.

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Güney Koreli üreticinin önümüzdeki süreçte farklı pazarlara yönelmesi bekleniyor. Bu pazarlardan en gözde olanı ise OLED panel sektörü. LG şimdiden Apple ile masaya oturmuş durumda. Güney Koreli şirketin önümüzdeki dönemde akıllı telefon sektöründeki farklı firmalarla da iş birliği yapacağı dile getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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