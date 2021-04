Sektöre veda eden LG'nin genişleyebilen telefonu LG Rollable gün yüzüne çıktı

LG Rollable, CES 2021'de ufak da olsa gösterildiğinde sektörde yeni bir dönemin başlangıcına imza atabileceği izlenimi yaratmıştı. Zira telefon, tıpkı Oppo X 2021 gibi genişleyebilen bir ekrana sahipti. Yani telefonun ekranı istenildiğinde genişliyor ve bir tablet formuna geliyor, istenildiğinde küçülüyor ve bir telefon boyutlarına iniyordu. LG Wing ile birlikte, Güney Koreli teknoloji devi LG'nin en dikkat çeken modellerinden biri olan LG Rollable, resmi bir açıklama olmasa da muhtemelen LG'nin akıllı telefon bölümünü kapatma kararıyla tarihe karıştı. Fakat bir Twitter hesabı, LG Rollable'ın bir fotoğrafını ve bazı detaylarını paylaştı.

Twitter'dan paylaşılan o sızıntıya göre LG Rollable, LM-R910N model numarasına sahip. Kavisli ekranın sol köşesinde ise bir selfie kamerasının yer aldığı tahmin ediliyor. Fakat fotoğraf, telefonun genişletilmemiş biçimini gösteriyor. Yani genişleyebilen telefon, bir telefon formunda.

This is the LG Rollable.

LM-R910N pic.twitter.com/AQkqd8wz4R