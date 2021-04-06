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  4. Sektöre veda eden LG'nin genişleyebilen telefonu LG Rollable gün yüzüne çıktı

Sektöre veda eden LG'nin genişleyebilen telefonu LG Rollable gün yüzüne çıktı

06.04.2021 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LG, resmi olarak akıllı telefon sektöründen çıkma kararı aldı ve sektöre veda etti. Firmanın CES 2021'de gösterdiği, ancak o günden beri gün yüzüne çıkarmadığı genişleyebilen telefon LG Rollable ise bir Twitter hesabı aracılığıyla tekrar göründü.

Sektöre veda eden LG'nin genişleyebilen telefonu LG Rollable gün yüzüne çıktı

LG Rollable, CES 2021'de ufak da olsa gösterildiğinde sektörde yeni bir dönemin başlangıcına imza atabileceği izlenimi yaratmıştı. Zira telefon, tıpkı Oppo X 2021 gibi genişleyebilen bir ekrana sahipti. Yani telefonun ekranı istenildiğinde genişliyor ve bir tablet formuna geliyor, istenildiğinde küçülüyor ve bir telefon boyutlarına iniyordu. LG Wing ile birlikte, Güney Koreli teknoloji devi LG'nin en dikkat çeken modellerinden biri olan LG Rollable, resmi bir açıklama olmasa da muhtemelen LG'nin akıllı telefon bölümünü kapatma kararıyla tarihe karıştı. Fakat bir Twitter hesabı, LG Rollable'ın bir fotoğrafını ve bazı detaylarını paylaştı.

İŞTE PİYASAYA SÜRÜLMESİ BEKLENMEYEN LG ROLLABLE

Twitter'dan paylaşılan o sızıntıya göre LG Rollable, LM-R910N model numarasına sahip. Kavisli ekranın sol köşesinde ise bir selfie kamerasının yer aldığı tahmin ediliyor. Fakat fotoğraf, telefonun genişletilmemiş biçimini gösteriyor. Yani genişleyebilen telefon, bir telefon formunda.

LG Rollable

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ESNEK OLED EKRAN İLE GELECEKTİ

LG Rollable'ın özellikleri hakkında sahip olduğumuz tek bilgi, genişleyebilen akıllı telefonun BOE tarafından geliştirilmiş, esnek OLED bir ekrana sahip olacağı yönündeydi. LG'nin LG Rollable'ı piyasaya sunup sunmayacağı bilinmiyor ancak böyle bir ihtimal pek yok gibi görünüyor. Zira başta da belirttiğimiz gibi LG akıllı telefon bölümünü kapatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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