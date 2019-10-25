Sektörün Ar-Ge konularındaki sorunlarına üniversiteler çözüm olacak

Başkent Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin artırılması, Atılım Üniversitesi’ndeki akademik bilgi birikimi ve teknolojik olanakların sanayiye aktarılması amacıyla hazırlanan Atılım Üniversitesi ve Başkent Organize Sanayi Bölgesi arasında ‘Üniversite-Sanayi İşbirliği Protokolü’ imza töreni yapıldı. Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, ARGEDA-TTO Direktörü Doç. Dr. Yılser Devrim, Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi (MŞMM) Müdürü Dr. Besim Baranoğlu ile Başkent OSB Yönetimi adına Başkan Vekili Mehmet Ergin ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde üniversite ve sanayi iş birlikleri konuşuldu. İş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, “Atılım Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla bölgedeki çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmayı planlıyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİ OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ

Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, protokolün temelini üniversite-sanayi iş birliğinin oluşturduğunu vurgulayarak, “Üniversite sanayi iş birliğinde yapılabilecek çeşitli faaliyetler var. Organize sanayi bölgeleri yapıları itibariyle üretim ekosistemi gibi düşünülebilir. Üniversiteleri de bir araştırma ekosistemi olarak göz önüne aldığımız zaman bu iki sistem arasında yapılabilecek birçok faaliyetler var. Biz de öğretim üyelerimizi işin içerisine dahil ederek bu bağlantıyı da üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yaparak bölgedeki çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK”

Sanayi sektöründe üretimi ilgilendiren çeşitli problemlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Eryılmaz, “Bu problemlere bakıldığında her zaman en iyiyi üretme, yerli milli üretim ön plana çıkan hususların başında geliyor. Oluşturulacak işbirliği faaliyetleri ile maliyetler düşecek, dışa bağımlılık azalacaktır. Üniversitelerin bu anlamda verebileceği katkılar oldukça fazla” diye konuştu.