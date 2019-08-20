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Sel baskınında hayatını kaybeden "Cici Baba" ile ilgili yeni detaylar...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 09:59 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Güdek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

------------- Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sel felaketinde ölen 59 yaşındaki Sezai Güdek'in hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Güdek'in 6 yıldır sokaklarda yaşadığı öğrenildi. Yakınları çevresinde "Cici Baba" olarak tanınan Güdek'in ölümünü polis merkezinden gelen telefonla öğrendi. KIŞ AYLARINI KARDEŞİNİN EVİNDE GEÇİRİYORMUŞ... Ordu'nun Kumru ilçesinden olan Sezai Güdek (59) bir süre memleketinde yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. Kasımpaşa'da bir otelde kalan Güdek, çeşitli işlerde çalıştı, seyyar satıcılık yaptı. Alkol problemi olduğu öğrenilen Güdek, bir süre sonra sokaklarda yaşamaya başladı. Daha çok Beyoğlu ve Kasımpaşa çevresinde yaşayan Güdek, kış aylarında 5 kardeşinden biri olan ve İstanbul'da yaşayan 53 yaşındaki Cevat Güdek'in yanına gidiyordu. Havanın soğuk olduğu dönemlerde günlerini kardeşinin evinde geçiriyordu. İnşaat işleriyle uğraşan Cevat Güdek, ağabeyine birkaç iş ayarladı ancak Sezai Güdek bu işlerde çalışmadı. "Cici Baba" sadece kış aylarında kardeşinin yanına gidiyor ve tekrar sokaklara dönüyordu. ACI GERÇEĞİ ADLİ TIPTA ÖĞRENDİLER Hiç evlilik yapmadığı öğrenilen ve yaklaşık 6 senedir sokaklarda yaşayan Güdek, İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış sırasında uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybetti. Unkapanı'nda kalmadığını bildikleri yakınları, hayatını kaybeden kişinin o olabileceğini hiç akıllarına getirmediklerini söylediler. Polis merkezinden aldıkları telefonla durumu öğrenen yakınları, teşhis için Adli Tıp Kurumu'na gittiklerinde acı gerçekle karşılaştı. Büyük üzüntü yaşayan Güdek'in yeğeni, cenazeyi teslim alarak memleketleri Ordu'nun Kumru ilçesine götürdü. Güdek bugün öğle namazında Kayabaşı köyünde bulunan camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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