Sel bölgesinde 150 kişilik temizlik ekibi çalışmalara başladı

Düzce Belediyesi, selin vurduğu Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde temizlik çalışmaları için 150 personel görevlendirdi. Ekipler, sel bölgelerinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Düzce Belediyesi, Cumayeri ve Akçakoca ilçelerindeki mahalle ve köylerde yaşanan sel sonrasında hayatın normale dönmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Sabah saatlerinde Düzce Belediyesince 150 çalışan, 6 su tankeri, 5 iş makinesi, 11 kamyon, 10 nakil aracı ve 2 ilaçlama aracı ile birlikte sel bölgesine sevk edildi. Selin ilk gününden itibaren sahada olan ekipler, bugün itibari ile yoğun bir şekilde ince temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, birçok kişinin gönüllü

olarak çalışmalara katıldığını belirtti. Yapılan temizlik çalışmaları ile bölgede hayatın en kısa sürede normale dönmesini hedeflediklerini ifade eden Tuncer, çalışmaların diğer illerden gelen ekiplerle koordineli bir şekilde yürütüleceğini söyledi.

“Her birimden arkadaşlarımız burada var”

Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Tuncer, “Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde iki ekip dağılıyor. Onlar o bölgede selin vurduğu, afete uğrayan ev, iş yerleri ve köylerin temizliğine geçiyorlar. Kazma, kürek, diğer aletlerimizle sahada temizlik işlerini yapıyoruz. Bugün ve yarın o bölgeleri temizleyeceğiz. Kolay değil. Çünkü Düzce’de de ekip bırakmak zorundayız, buranın da işleri var. Park ve Bahçeler, Temizlik,

Kanalizasyon gibi birimlerimiz dahil olmak üzere her yerden çalışanlar var bu ekip içerisinde. Çalışanlara yaptığımız çağrıyı hiç kimse ikiletmedi. Bizim, ‘Gelir misiniz’ dememize bile gerek kalmadı. Birim müdürleri aradığında arkadaşların hemen hemen hepsi geldi. Rahatsızlığı olanlar gelemedi. Onlar için de bir şey diyemeyiz. Ama her birimdeki arkadaşlarımız biz çağrımızı ikiletmeden, ‘Sabah oradayız’ dediler. Her birimden arkadaşlarımız var burada. Herkes elini taşın altına koydu ve sahaya indi. Bugün burada güzel işler yapacağız. Sadece biz değil, çevre illerden gelenler de, başka ülkelerden gelenler de bu ekip içerisinde olabilir. Biz böyle bir ayrım yapamayız. Bu bir afettir, herkes katılabilir çalışmalara. Biz sahadayız” dedi.