HABER

Sel bölgesinde indeleme yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

Selin yaşandığı Düzce’de inceleme yapmak üzere şehre gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesinde elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, 100’e yakın elektrik direğinin kaybolduğunu ve hatları tamir edemedikleri alanlara mobil jeneratörler kurulacağını söyledi.Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan 24 köyün etkilendiği sel ve su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde inceleme yapmak için Düzce’ye geldi.

Sel bölgesinde indeleme yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Selin yaşandığı Düzce’de inceleme yapmak üzere şehre gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel bölgesinde elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek, 100’e yakın elektrik direğinin kaybolduğunu ve hatları tamir edemedikleri alanlara mobil jeneratörler kurulacağını söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Düzce’nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan 24 köyün etkilendiği sel ve su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde inceleme yapmak için Düzce’ye geldi. Bakan Dönmez ilk olarak Düzce kriz merkezine Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve bölgede çalışan kurumların sorumlularından brifing aldı. Bakan Fatih Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada “17 Temmuz akşam saatlerinde başlayan 18 Temmuz öğleden sonraya kadar devam eden 12 saatlik aşırı yoğun yağış nedeniyle Düzce’deki 3 ilçemizde önemli oranda afet söz konusu oldu. 7 vatandaşımız kayıptı. Az önce valimizden aldığımız bilgiye göre 1 kadın vatandaşımızın cesedine ulaşılmış oldu. 6 kayıp var. Ben kayıplarımızın bir an önce bulunacağını düşünüyorum. Çünkü gerek AFAD ekipleri gerekse güvenlik birimleri hem yerleşim yerlerinde, hem derelerde hemde denizde bu aramaları yoğunlaştırmış durumdalar. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. AFAD ve güvenlik birimleri olay gerçekleşir, gerçekleşmez afet bölgesine intikal etmek sureti ile gerekli arama kurtarma çalışmalarını başlattılar. Şu anda 5-6 köye ulaşım imkanı yok. Ancak biraz önce aldığımız bilgiye göre 1 gün içinde köylerimize fiziki olarak ulaşım imkanı sağlayacağız. Afetten 24 köyümüz ve 1 ilçe merkezimiz etkilenmiş durumda. Yağış oranlarına bakınca metrekareye 160 kilogram düşen bir yağış, bu bölgede hemen hemen 100 yılda yaşanabilecek bir şiddete yağdığını göstermiş oluyor” dedi.

“Bölgeye mobil jeneratörler göndereceğiz”
Bakan Dönmez, bölgeye mobil jeneratörler aracılığı ile elektrik verme konusunda çalışma yapacaklarını ifade ederek “Enerji Bakanlığı olarak hem elektrik şebekeleri hem doğal gaz şebekeleri açısından gerekli bilgileri aldık. Doğal gaz şebekesinde bir sorun yok. Afetin yoğun olduğu bölgelerde elektrikler kesilmişti. Yapılan çalışmalardan sonra 3 köyümüze elektrik verdik. 24 saat içinde 4 köyümüze daha elektrik ulaşacak. Köylere ulaşım açılır açılmaz ise ekiplerimiz olay yerlerine gitmek sureti ile elektrik şebekesini ayağa kaldıracaklar. Acil olarak elektrik götüremediğimiz köylere ise mobil jeneratör temin etmek sureti ile oralardaki hayatı süratle normalleştirmeye çalışacağız. Elektrik olmayınca suyun intikali hatta bir müddet sonra haberleşme sınırlamaları da başlayacağı için ilk etapta elektriği bu bölgelere ulaştıracağız” şeklinde konuştu.

“100’ün üzerinde direk kayıp”
Bakan Fatih Dönmez, 100’ün üzerinde elektrik direğinin sel nedeniyle kayıp olduğunu söyleyerek “1 trafo merkezimiz tamamen sele kapılmış durumda, 100’ü aşkın direğimiz ise şu anda kayıp durumda. Yaklaşık 5 kilometrelik alternatif hat üzerinde ekiplerimiz çalışıyor. Bu bölgeden sorumlu elektrik dağıtım şirketinin tüm ekipleri buradalar. Takviye amaçlı bölge dağıtım şirketlerinden buraya hem personel hemde ekipman temini yapacağız. Süratle bu bölgeyi normalleştirmeye çalışacağız. Sel bölgesinde inceleme yaptıktan sonra gerek bakanlığımızla ilgili gerekse devletimizin diğer organları ile ilgili tedbirleri süratle alacağız. Tekrar büyük geçmiş olsun” dedi.

Sel bölgesinde indeleme yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Sel bölgesinde indeleme yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdularİBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular
Ölü orkinosu evine götürdüÖlü orkinosu evine götürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakurk'tan acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Pazarcı tezgahı önünde bulduğu paranın sahibini arıyor

Tezgahın önünde buldu, 25 gündür sahibini arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.