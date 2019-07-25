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Sel bölgesinde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

Düzce’de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı.Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel, heyelan ve su baskınlarında kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 188 personel ve 58 araçla devam ediyor.

Sel bölgesinde ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Düzce’de yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki ön hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel, heyelan ve su baskınlarında kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 188 personel ve 58 araçla devam ediyor. Selden etkilenen bölgelerde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar aralıksız sürüyor. Düzce Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ön hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı belirtilerek, “Köylerimizde altyapı için normal hayata dönme yönünde çalışmalarımız devam etmekte olup kapalı köy yolumuz bulunmamaktadır. İçme ve kullanım suyu desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca zarar gören 38 içme suyu şebekesinin 12’si onarılarak hizmete açılmıştır. Düzce Belediyesinin 150 temizlik görevlisince, konut ve iş yerleri ile köylerimizin ortak alanlarında temizlik çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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