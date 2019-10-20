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Sel bölgesine destek için kamp düzenlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanından "Sel Bölgesine Destek" sloganıyla Düzce'nin Cumayeri ilçesinde buluşan yaklaşık 2 bin kişi, kamp kurarak Melen Çayı'nda rafting yaptı

Sosyal medya üzerinden haberleşerek "Sel Bölgesine Destek" sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'nin Cumayeri ilçesine gelen yaklaşık 2 bin kişi, kamp kurup, Melen Çayı'nda rafting yaptı.

Dokuzdeğirmen Harmankaya mevkisine gelenler, bir işletmecinin gösterdiği alanda çadırlarını kurdu.

Burada doğal yaşamla iç içe vakit geçiren doğaseverler, daha sonra Melen Çayı'nda 12 kilometrelik zorlu parkurda rafting yapma imkanı buldu.

Raftingin yanı sıra zipline ve trekking yapan grup, 2 gün boyunca kamp alanında konaklayacak.

Kampçıları misafir eden işletme sahibi Davut Pirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp organizasyonunun geleneksel hale geldiğini söyledi.

Bölgede yakın zamanda sel felaketi yaşandığını hatırlatan Pirdal, kısa sürede toparlanıp tekrar kamp organizasyonlarına başladıklarını kaydetti.

Düzce'nin, Ankara ve İstanbul gibi iki metropol arasında yer aldığına işaret eden Pirdal, "Türkiye'nin her yerinden buraya kamp yapmaya geliyorlar." dedi.

Kampa katılan Şenay Sayar ise İzmir'den geldiğini belirterek, "Ortam çok güzel. Doğal ortamları çok seviyorum. Kamp organizasyonundan çok memnun kaldık. Kamp alanında herkes birbiriyle kaynaşıyor. Sel felaketinde buralar yıkıldı. Bu yıl bölgeye destek olmak amacıyla kamp organizasyonunu düzenledik. Herkesi bu eşsiz doğaya bekliyoruz." diye konuştu.

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