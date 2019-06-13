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Sel, Çin’i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

Çin’de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamadı.Çin’de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Sel, Çin’i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü

Çin’de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar yüzünden en az 49 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 14 kişiden ise hala haber alınamadı.
Çin’de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Çin Afet Azaltma Komitesinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 7 binden fazla ev yıkıldı, 300 bin kişi de tahliye edildi.
Komitenin, sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,4 milyarlık dolarlık ekonomik zarar tahmin ediliyor. Sel, su baskınları ve toprak kayması 8 şehirde 4,5 milyondan fazla insanı etkiledi. Su kaynaklarından sorumlu bir yetkili ise 22 şehirde 6 milyon 750 bin insanın yağmurdan etkilendiğini ve bu yılda selde
83 kişinin öldüğünü belirtti.

Sel, Çin’i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü

Sel, Çin’i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü

Sel, Çin’i yıkıp geçmeye devam ediyor: 49 ölü

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