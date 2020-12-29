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Sel, dağdan getirdiği molozları seraların içine bıraktı

29.12.2020 12:11 | Son Güncelleme:
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Antalya’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu.

Antalya’da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur dolu ve hortum Kumluca ilçesinde seralarda hasara neden oldu. Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde hortum seraları yıktı. Bazı seralarında plastik örtülerini yırttı. Gece yaşanan olayın hasarı gündüz ortaya çıktı.
Sarıcasu Mahallesi’nde ise aşırı yağıştan oluşan sel dağlardan getirdiği taş ve toprakları seraların içine biriktirdi. Sarıcasu Mahallesi’nde dolu bazı seraların içine kadar girerek dolu yığınları oluşturdu. Sel suları içinden geçen seraların içindeki ürünler zarar gördü. Afetten zarar gören çiftçiler, bu şekilde yağışı daha önce hiç görmediklerini, canlarını zor kurtardıklarını söylediler.
Recep Özdeş, yağmurla beraber dolu ve fırtınanın geldiğini ve selin seranın içinden geçtiğini söylerken, Salih Karatekin (66), "Bu yaşa kadar böyle bir şey görmedim. Göz gözü görmüyordu. Görüş derecesi 1 metreye kadar indi. Metrekareye 100

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