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  4. Sel felaketi Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu trafiğe kapattı

Sel felaketi Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu trafiğe kapattı

24.05.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı’ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve kayalar Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sel felaketi Iğdır-Nahçıvan Karayolu'nu trafiğe kapattı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından bölgede kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yapılan Iğdır’da 09.30 sıralarında korkulu anlar yaşandı. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur kent merkezi ilçe ve köylerinde etkili oldu.

BAZI ARAÇLAR ÇAMURA SAPLANDI

Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkiinde Ağı Dağı'ndan sel suları ile birlikte gelen çamur ve dev kayalar Iğdır ile Nahçivan karayolunda hasara neden oldu. Bazı araçlar çamura saplandı. Tonlarca çamur ve kayalar nedeniyle Nahçivan karayolu ulaşıma kapandı.

Dilucu Sırın Kapısı'na yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan yolun onarım ve temizlenmesi için bölgeye giden Özel İdare ekipleri çalışmalarına başladı. (DHA)


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