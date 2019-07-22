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Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

Düzce’de geçtiğimiz günlerde Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Akçakoca’da ikinci bir duyuruya kadar denize girmek yasaklandı.

Sel felaketi Akçakoca’da turizmi de vurdu. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde denize akan derelerden dolayı sahil kesimi adeta çamur haline geldi. Sahiller selin getirdiği odunlarla doldu. Esnaflar sahilleri temizlemeye başladı. Büyük tomruklar tek tek sahil kesiminden kaldırılıyor.

DENİZE GİRMEK YASAK

Akçakoca Belediye Başkanlığı tarafından sahillere asılan tabelalar da “18 Temmuz 2019 tarihinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar denize girmek kesinlikle yasaktır” tabelası asıldı.

Sahilde sezonluk işletmecilik yapan Saffet Yiğit ticaretin durduğunu belirterek, “Denize girmek şu an 5-6 günlük yasak. Numuneler alınıyor sudan. Kurban Bayramı'na kadar bütün plajlarımız hazırlanacak. Belediyemiz faal bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar elinden geleni yapıyor. Bizde sahilimizi temizlemeye çalışıyoruz. Plajlarımız aktif duruma gelecek. Bütün esnaflar etkilendi. Ticaret durmuş durumda. İnsanlar baya perişan durumda. Esnafın durumu da kötü. Akçakoca’da şu anda faaliyet 5-6 gün sonra başlayacak. İnsanlar normal hayatlarına geri dönecek. Biz de plajlarımızı hazırlayıp Kurban Bayramına hazırlayacağız. Zararımız çok büyük. Zarar böyle maddi olarak söylenebilecek bir rakam değil. Ticarette durmuş durumda. İnsanlar şu an Akçakoca’yı çok kötü bir durumda biliyor ama toparlanacağız. 5-10 gün içinde her şeyi toparlayıp insanların gelmesini rahat etmesini sağlayacağız. Şu anda temizlik çalışmaları devam ediyor. Bunu bir iki gün içinde bitirip kumsallarımızı hazırlayacağız. İnsanları yine eskisi gibi ağırlamaya çalışacağız. Güzel bir tatili yaptıracağız” dedi.

Kaynak: İHA

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Akçakoca Düzce

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