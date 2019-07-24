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Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:26 | Son Güncelleme

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularında kapılarak kaybolan 4 yakınından 3’ünün cenazesini bulan acılı aile, dere yatağında ellerinde sopalar ile her taşın altına bakarak kayıp iki yakınını bulmaya çalışıyor.Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılan 7 kişi kaybolurken, arama çalışmaları sonrasında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularında kapılarak kaybolan 4 yakınından 3’ünün cenazesini bulan acılı aile, dere yatağında ellerinde sopalar ile her taşın altına bakarak kayıp iki yakınını bulmaya çalışıyor.

Düzce’de meydana gelen sel felaketinde sel sularına kapılan 7 kişi kaybolurken, arama çalışmaları sonrasında 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Selde Esmahanım köyünde hayatlarını kaybeden kız kardeşleri Nilgün Kaplan ve yeğenleri Sanem ile Funda Kaplan’ı defneden, Er ailesinin üç bireyi Kıran deresi yatağında ellerinde sopalar ile halen kayıp olan yeğenleri 7 yaşındaki Sinem Kaplan ve 3 yaşındaki akrabaları Kağan Töngel’i bulmak için mücadele ediyor. Selin en fazla hasar verdiği yerlerden biri olan ve yakınlarını kaybettikleri Esmahanım köyü Kıran Deresi yatağında arama çalışmalarını sürdüren Recep, Ergün ve Ersin Er kardeşler, arama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söylediler.

“Yürüyerek sopalarla göz temasları ile aramalarımıza devam ediyoruz”
Selin ilk gününden beri arama çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Recep Er, “Yaklaşık 7 günden beri buradayız. Arama ekipleri ile birlikte çalışmalar devam ediyor. Bunun mücadelesini veriyoruz burada. Devlette burada onun mücadelesini veriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Çok acı kaybımız var. Kelimenin son noktası. 4 kaybımız var. Şu an üçünün cansız bedenlerine ulaştık. Mekanları belli oldu en azından yerleri belli oldu. Yüreğimize biraz olsun soğuk sular indi. Artık ölülerimize sevinir hale geldik. Diğer taraftan da akrabası 3 yaşlarında bir erkek çocuğu kayıp. Rabbim onu da bulmayı nasip eder inşallah. Birde bizim kızımız var. İkizlerden bir tanesi, Sinem. Jandarma olsun, emniyet ekipleri olsun, sağdan soldan arkalarından yürüyerek sopalarla göz temasları ile aramalarımıza devam ediyoruz. Çalışmaların artık sonlarına geldik. Allah’ım; inşallah Sinem’i ve diğer amcasının çocuğunu bulmayı nasip eder” dedi.

“Onları da inşallah bulacağız”
Canla başla aramaları sürdürdüklerini ifade eden Ergün Er ise, “Burada çok büyük bir felaket yaşandı. Burada insanlara, herkese teşekkür ediyoruz. Bu kayıpların bulunması için herkes mücadelesini sürdürüyor. Kolay değil kardeşimizi kaybettik. 4 tane yeğenimiz var. Birisi Allah’ın vermiş olduğu nimetle ağaçlara takılarak son anda kendisini kurtardı. 3 tane yeğenimiz ise kayıptı. 2 tanesini ve kardeşimi bulduk. Şimdi bir tane yeğenimiz kaldı. Birde amcasının ufak çocuğu kaldı. Onları da inşallah bulacağız” diye konuştu.

“6 gündür buradayız gerekirse ölene kadar da kalırız”
Yakınlarını bulana kadar arama çalışmalarını sürdüreceklerini anlatan Ersin Er de, “2 tane melek var burada, canlarımız var. Devletimiz burada canları çıkartmak için çalışıyor. 6 gündür buradayız, gerekirse yüzyılda kalırız, ölene kadar da kalırız. Bu canlar yalnızca bizim değil. Bütün milletin canları. Bizim buradaki amacımız canlarımızı çıkartmak. Başka amacımız yok. Allah izin verirse, annesinin kardeşlerinin yanında gömeceğiz. Bulacağız. Amacımız dualarımız bunun için” şeklinde konuştu.

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

Sel felaketinde 3 yakınını kaybeden aile dere yatağında iki kaybını daha arıyor

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