Sel Felaketinde Can Kayıpları Artıyor

Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşanan sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 55’e yükseldi. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Kastamonu’da 46, Sinop’ta sekiz ve Bartın’da bir kişi hayatını kaybetti.

Çarşamba’dan bu yana devam eden yoğun yağışların getirdiği seller, aralarında apartman binaları da dahil birçok evin ve beş köprünün yıkılmasına yol açarken, sel suları çok sayıda aracı sürükledi, birçok yol kullanılmaz hale geldi.

AFAD dokuz kişinin de hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan mesaj ve videolarda yüzlerce kişiden haber alınamadığı iddia edilse de Kastamonu Valiliği bu iddiaları yalanladı. Bununla birlikte kayıp sayısı açıklığa kavuşmadı.

Sinop’ta sel suları Babaçay köyünü neredeyse tamamen haritadan silerken, Kastamonu Bozkurt ilçesinde dere kenarında yapılmış bir apartman binası büyük oranda hasar gördü.

Arama ve kurtarma çalışmalarına 6 bine yakın görevli, 20 eğitimli köpek, 20 helikopter ve iki uçak katıldı. Felaketten sağ kurtarılan 2 bin 250 kişiden bazıları öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor.

Jeoloji uzmanları en büyük tahribatın yaşandığı Bozkurt’taki yapılaşmanın Ezine deresi kenarına yapıldığını ve dereyi daralttığına dikkati çekiyor. Dere kenarındaki çok sayıda apartman binası felaketten olumsuz etkilendi.

Sosyal medyada sel sularının Bozkurt sokaklarını nasıl bastığına yer veren videolar yayınlandı.

Kahramanmaraş'ta Rus yangın söndürme uçağı düştü

Türkiye sel felaketinden önceki haftalarda tarihinde görmediği orman yangınlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı. Özellikle Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin güney kıyılarını kasıp kavuran orman yangıları en az 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Bugün de Kahramanmaraş’ta orman yangınlarına müdahale eden bir Rus yangın söndürme uçağı düştü. Uçaktaki beşi Rus, üçü Türk mürettebattan kurtulan olmadı.

Yalnızca Karadeniz’in Türkiye kıyıları değil, Rusya’da da yoğun yağışlar sellere yol açtı. Rusya’nın Krasnodar bölgesinde 1400’ü aşkın evin sular altında kaldığı, 100 bini aşkın kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Anapa’nın selden en çok etkilenen kent olduğu belirtilirken, yetkililer 1500’ü aşkın kişiyi bölgeden tahliye etti.

