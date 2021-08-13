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Sel Felaketinde Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

13.08.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadeniz’de üç gündür devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi

Sel Felaketinde Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Batı Karadeniz’de üç gündür devam eden şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye yükseldi.

Selin en fazla vurduğu kent Kastamonu oldu. Can kaybının 25’e ulaştığı Kastamonu’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sinop’ta da iki kişi öldü.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi, selin en fazla etkilendiği yerleşim yeri. 5 bin 400 nüfuslu ilçenin içinden geçen Ezine Çayı’nın taşması sonucu, kent merkezinde su seviyesi bazı noktalarda dört metreyi aştı. Evlerinde mahsur kalan çok sayıda kişi, Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterleriyle tahliye edildi.

Soylu: “Gördüğüm en ağır sel felaketi, Dereli’nin beş misli bir felaket”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la, Bozkurt’taki arama kurtarma çalışmalarını izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Perşembe gece yarısı yaptığı açıklamada, bunun bugüne kadar gördüğü en ağır sel felaketi olduğunu söyledi.

2020 yılında Giresun’un Dereli ilçesindeki sel felaketinin beş misli bir tahribatla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen İçişleri Bakanı, “İlçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor” dedi.

Soylu: “’HES patladı’ denmesi provokasyon”

İçişleri Bakanı, taşan Ezine Çayı üzerindeki hidroelektrik santralinin patlaması nedeniyle ağır hasar oluştuğu yönündeki iddiaları da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün incelemelerde bulunmak için Kastamonu’ya gidecek.İçişleri Bakanı dağlardan kopan ağaç tomruklarının köprüler üzerinde barajlama yapmasının selin etkisini daha da arttırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın imzasıyla dün Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla yeni bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın koordinasyonu için Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) görevlendirildi.

Kampanya kapsamında valilikler, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların aktarılması ya da gerçek ve tüzel kişilerce doğrudan bağış yapılması amacıyla bankalar nezdinde açılacak hesaplar AFAD tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Batı Karadeniz’de yağışlar sürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün de etkisini koruyan yağışların bugün öğlen saatlerine kadar Kastamonu, Sinop ve Samsun çevre bölgelerinde etkisini sürdüreceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illerde gün içinde metrekareye 60 kilograma kadar yağış düşebileceği tahmininde bulunuyor.

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