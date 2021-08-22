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Sel felaketinden yeni görüntü: Saniyeler içinde yerle bir oldu

22.08.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan selin ardından yaralar sarılmaya çalışırken ortaya yeni görüntüler çıktı. 10 kişinin hayatını kaybettiği selin yaşandığı anlarda Ayancık Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkan yıkıldı. Dükkanın yerle bir olduğu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kentte, 11 Ağustos’ta, 24 saatte metrekareye düşen 240 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi, 10 kişi hayatını kaybetti. Debisi yükselen Ayancık Çayı, ilçe merkezine taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü. Sel nedeniyle Ayancık Sanayi Sitesi, sular altında kaldı ve birçok dükkan yıkıldı. İlçedeki çalışmalar devam ederken, selin yeni görüntüleri de ortaya çıktı.

"ALLAH’IM SEN YARDIM ET"

Selden en çok etkilenen Ayancık Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkanın dakikalar içinde yıkıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, debisi yükselen Ayancık Çayı’nın kenarındaki dükkanın büyük bölümü, sel sularının şiddetiyle yıkılırken, o anları cep telefonuyla kaydeden kişinin, “Sanayi sitesinde bir dükkan daha gidiyor. Dükkan yıkılıyor. Allah’ım sen yardım et. Durum çok kötü” dediği duyuluyor.

DHA


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Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
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