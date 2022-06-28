Sel felaketinin vurduğu Bartın'dan yürek sızlatan görüntü! Barınakta telef oldular

Bartın'da meydana gelen selde barınakta kilitli bulunan 22'si yavru 56 köpek telef oldu.

Okçular köyünde Sevim A'nın arazide beslediği sahipsiz köpeklerin bulunduğu barınaklar yağışla yamaçtan gelen suyuyla doldu.

Selden etkilenen köpeklerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Barınağın bulunduğu alana gelen Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 300 köpeği güvenli bölgeye alarak Bartın Hayvan Barınağı'na götürdü.

56 KÖPEK TELEF OLDU

Barınakta kilitli kalan 22'si yavru olmak üzere 56 köpeğin telef olduğu belirlendi. Hayvanların ölümüyle ilgili barınağın sahibi Sevim A'ya Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 434 bin lira idari para cezası uygulandı. (AA)

