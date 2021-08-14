HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına cevap

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına cevap

14.08.2021 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde "HES kapaklarının patladığı iddialarına" ilişkin, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi. HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES’le alakasının bulunmadığını vurguladı.

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarına cevap

Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinin yakınındaki hidroelektrik santralini gazetecilerle helikopterle havadan inceledi.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Yıldız, Bozkurt'taki sel felaketinden önce hava tahminlerine göre gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Helikopterle sahayı dolaştıklarını dile getiren Yıldız, "İki tesisimizi de yukarıdan gördük. Hem santral binalarımızı gördük hem santrale su alan daha yukarıdaki 'regülatör yapısı' dediğimiz yapıları gördük. Yapılarda bir deformasyon olmadığını, yıkılma olmadığını hep beraber müşahede ettik." diye konuştu.

"HERHANGİ BİR RİSK TEŞKİL ETMİYOR"

Yıldız, santralin depolaması bulunmayan bir tesis olduğuna dikkati çekerek, "Barajı olmayan, sadece nehirden suyu ufak bir kabartma yapısıyla alıp santrale taşıyan yapılar. Zaten bu nedenden dolayı depolaması olmadığı için havuzları da çok küçük. Herhangi bir risk teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

"HES'LE ALAKASI YOK"

Bir gün önceden HES üzerinde sel tehlikesine karşı gerekli çalışmanın yapıldığını söyleyen Yıldız, meydana gelen taşkınların HES’le alakasının bulunmadığını vurguladı.

Yıldız, "Taşkın ve sel afetleri meydana geldiği zaman, yukarı havzada bir HES var ve 'HES patladı' şeklinde asılsız haberler veya asılsız yorumlar yapılıyor. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

"ONLARIN HEYELANLA YIKILDIĞINI GÖRDÜK"

Gazetecilerin bazı beton blokların yıkıldığı yönündeki sorusuna ise Yıldız, "O gördüğünüz, tamamıyla regülatörden suyu taşıyan iletim boruları. Onların heyelanla yıkıldığını gördük. Bununla hiçbir alakası yok." yanıtını verdi.

Öte yandan HES'in bulunduğu bölge havadan görüntülendi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koyduAtatürk'e ait olduğu iddia edilmişti! O bastona emniyet el koydu
Eğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtıEğlenmek için gittiği gazinoda sevgilisini görünce dehşet saçtı
Özer'den afet bölgesiyle ilgili açıklamaÖzer'den afet bölgesiyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

Altındağ'daki kavgada yaralanan genç konuştu

MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim için hazırlık talimatı

MEB'den 81 ile yüz yüze eğitim için hazırlık talimatı

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Hakan Sabancı'nın yeni güzeli! Model Elif Aksu ile görüntülendi

Elçin Sangu imaj değiştirdi! Görenler Sinem Kobal sandı

Elçin Sangu imaj değiştirdi! Görenler Sinem Kobal sandı

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Sel felaketinden acı haberler geliyor

Sel felaketinden acı haberler geliyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

İstanbul'da güpegündüz kafa kesme dehşeti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

"Gezmeyin lan" deyip, Suriyeli gençlere küfürler savurdu

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Sosyal medya düzenlemesi yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.