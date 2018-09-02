Sel gitti, izi kaldı

Murat AYDIN/OLUR (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Olur ilçesinde cuma gecesi etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel ve su taşkınlarının ortaya çıkardığı hasar, hava aydınlanınca gün yüzüne çıktı. Selde, ev ve işyerlerini bastı, ekili alanlar zarar gördü, Sağlık Ocağı kullanılmaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı sel nedeniyle Artvin yönüne giden karayolu 7 saat trafiğe kapandı.

Sağanağın ardından gelen sel suları, Olur ilçesinde yaşamı felç etti, büyük hasara neden oldu. Ormanağzı köyünün Bağlar Mahallesi'ndeki Sağlık Ocağı kullanılmaz hale geldi, birçok ev ve işyerini su bastı. Olur- Artvin karayolu dağlardan gelen çamur nedeniyle yaklaşık 7 saat trafiğe kapalı kaldı. Karayolları ekipleri sabah erkende saatlerinde yolları açmaya çalıştı. Gece boyu bekleyen araçlar kontrollü geçişlerle yollarına devam edebildi. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Ormanağzı Muhtarı Serkan Aktürk, "Yaşadığımız sel değil adeta bir afetti. Birçok ev, işyeri, sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü. Halkımız çok zor durumda. İnşallah devletimiz yanımızda olacak ve yaralarımızı saracaktır. Sağlık personelini gece zor kurtardık. Az kalsın sel sularına kapılıp gidecekti. Sağlık ocağımız kullanılmaz halde. Bir hastamız olsa ne yapacağız? Yetkililerimizin bir an önce yaralarımızı sarmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ormanağzı köyünde kahvecilik yapan Turan İnan ise "Gece yağan yağmurun ardında gelen sel suları kahvemi bastı. İçme suyu şebekemizi tahrip etti, ekili alanlar büyük zarar gördü. Yapımı devam eden inşaatlardaki kireç, çimento ve tahtalar zarar gördü. Tek sevincimiz can kaybanın olmaması" dedi

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