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Sel mağdurlarına AFAD ve Türk Kızılaydan yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Eskişehir'de sağanak nedeniyle kırsal mahallede ev ve çadırlarını su basan vatandaşlara yardımda bulunuldu - Çadırını su basan mevsimlik işçi Memduh Engin: - "Su yarım metreden fazla oldu, dere gibi akmaya başladı. Erzakımız suyla gitti. AFAD ve Kızılay, sağ olsunlar, geldiler ve ilgilendiler, bize battaniye, erzak verdiler"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sağanak nedeniyle ev ve çadırlarını su basan vatandaşlara, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türk Kızılay tarafından battaniye ve gıda yardımı yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde dün akşam başlayan şiddetli yağış, sabaha kadar devam etti. Sağanak nedeniyle oluşan sel, kırsal Yahnikapan Mahallesi'nde bazı evlerde ve mevsimlik işçiler ile ailelerinin barındığı çadırlarda zarara yol açtı.

Gece sel ihbarını alarak olay yerinde incelemelerde bulunan AFAD ve Türk Kızılay ekipleri, mağdur vatandaşlara battaniye ve gıda yardımında bulundu.

Belediye ekiplerince evlerdeki suların tahliyesi için çalışma yürütülürken, bölgedeki çadırlar ise sahipleri tarafından onarılıyor.

Şanlıurfa'dan ailesiyle Eskişehir'e çalışmaya gelen Memduh Engin (49), gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağışın çadırlara ve eşyalarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Rüzgarın da etkisiyle mağduriyet yaşadıklarını belirten Engin, "Çadırlarımız uçtu. Yataklarımız, yorganlarımız suyun içinde kaldı. Çocuklar perişan oldu. Burada 5 engelli çocuğumuz var. Su yarım metreden fazla oldu, dere gibi akmaya başladı. Çocuklar ölecek diye çok korktuk. Erzakımız suyla gitti. AFAD ve Kızılay, sağ olsunlar, geldiler ve ilgilendiler, bize battaniye, erzak verdiler. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Mevsimlik işçilerden Zuhal İlkçi (30) de telefonla jandarmaya bilgi vermelerinin ardından ekiplerin kısa sürede geldiğini anlattı.

İlkçi, iki aydır Eskişehir'de çalıştıklarını, 7 ay daha bölgede kalmayı planladıklarını kaydetti.

Yahnikapan Mahallesi sakinlerinden Aysel Kuzu (52) ise yağmur sularının bahçeyi ve evini tamamen doldurduğunu ifade etti.

Kuzu, "Çok perişan olduk. Tüm eşyalarımız gitti. Göbeğimize kadar suyun içindeydik. Amcamızın evi var. Suda yüzer gibi gittik. Mecbur gitmek zorundaydık." dedi.

- Metrekareye 52 kilogram yağış

Bu arada, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, dün akşamdan itibaren Odunpazarı'nda metrekareye 52, diğer ilçelerden Sarıcakaya'ya 29, Seyitgazi'ye 39,5 ve Sivrihisar'a 21,4 kilogram yağış düştü.

İl genelinde yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Sel mağdurlarına AFAD ve Türk Kızılaydan yardım

- Eskişehir'de sağanak nedeniyle kırsal mahallede ev ve çadırlarını su basan vatandaşlara yardımda bulunuldu - Çadırını su basan mevsimlik işçi Memduh Engin: - "Su yarım metreden fazla oldu, dere gibi akmaya başladı. Erzakımız suyla gitti. AFAD ve Kızılay

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak yağış

Eskişehir'de sağanak

Eskişehir'de sağanak
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