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Sel mağdurlarına AFAD'dan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

 ORDU'da, 8 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edilen 18 evdeki ailelere, AFAD tarafından kira yardımı yapıldı.

Sel mağdurlarına AFAD'dan destek

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da, 8 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin ardından heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye edilen 18 evdeki ailelere, AFAD tarafından kira yardımı yapıldı.
Ordu'da 8 Ağustos günü meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel felaketinin yaraları sarılıyor. Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi’nde heyelan riski nedeniyle boşaltılan 18 evde yaşayanlar, kiralık konutlara yerleştirildi. Selin etkili olduğu 6 ilçede Jeolojik Etüt Komisyonu'nun raporu sonucu nakline karar verilen 35 konutun sahipleri de kiralık evlere yerleşti. AFAD tarafından bu kişilere 8 bin 500 TL'lik kira yardımı yapıldığı belirtildi. Ayrıca evlerini su basan, eşyaları zarar gören 48 konut sahibine de 79 bin TL ödeme yapıldı. İkizce İlküvez'deki 18 konutun yıkılacağı, burada oturanlar için de yeni konut yapılacağı kaydedildi.

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