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Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:36 | Son Güncelleme

Erzincan’da yağan yağmurun ardından gelen selle birlikte Kurt Deresi’nin taşması sonucu kapanan köy yolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.Erzincan merkeze bağlı köyler ve Üzümlü ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

Erzincan’da yağan yağmurun ardından gelen selle birlikte Kurt Deresi’nin taşması sonucu kapanan köy yolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Erzincan merkeze bağlı köyler ve Üzümlü ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Merkeze yaklaşık 17 kilometre mesafedeki Kurt Deresi’nin gelen selle taşması sonucu kapanan Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. DSİ ekipleri, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yolda taş ve toprak birikintilerini temizleyerek yeniden ulaşımı sağladı.

Sel nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

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