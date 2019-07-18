Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
Sel nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı
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