HABER

Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 17:27 | Son Güncelleme

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI Hakkari  ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü.

Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI
Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü. Hakkari- Van Karayolu'nun 20'inci kilometresindeki Çanaklı Köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yolcuların bazıları heyelanlı bölgeden yayan olarak karşı tarafa geçmeye çalıştı. Şemdinli ile Derecik Beldesi arasındaki karayolunda meydana gelen selden dolayı bir köprü kısmen çöktü. Ulaşıma kapanan yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri, sel ve heyelandan dolayı kapanan karayollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından her iki yol yeniden ulaşıma açıldı.

FOTOĞRAFLI

Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (3)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Palamudun tanesi bir haftada 2,5 liradan 15 liraya çıktıPalamudun tanesi bir haftada 2,5 liradan 15 liraya çıktı
Ceren Hindistan hakim karşısına çıktıCeren Hindistan hakim karşısına çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Andımız' mesajı! 'Bir kez daha tekrar ediyorum' deyip duyurdu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda doğdu! Arda'dan ilk açıklama

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Anasınıfı öğrencilerinin ilk 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.