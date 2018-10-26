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Sel nedeniyle yol çöktü, 2 mezraya ulaşım kesildi (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:02 | Son Güncelleme

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü.

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ'DE SEL VE HEYELAN KARAYOLUNU KAPATTI Hakkari ve ilçelerinde etkili olan sağnak yağmur sele dönüştü. Hakkari- Van Karayolu'nun 20'inci kilometresindeki Çanaklı Köyü yakınında meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanırken, onlarca araç yolda mahsur kaldı. Araçlarda bulunan yolcuların bazıları heyelanlı bölgeden yayan olarak karşı tarafa geçmeye çalıştı. Şemdinli ile Derecik Beldesi arasındaki karayolunda meydana gelen selden dolayı bir köprü kısmen çöktü. Ulaşıma kapanan yolda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.Karayolları ekipleri, sel ve heyelandan dolayı kapanan karayollarını açmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Çalışmanın ardından her iki yol yeniden ulaşıma açıldı.

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