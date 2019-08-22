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Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tokat’ta sağanak yağışı sonrası iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışması yaptı.Tokat’ta dün akşam sağanak yağmur sonucu Demokrasi Müzesi’nin (Yüksek Kahve) de bulunduğu sokaktaki iş yerlerini su bastı.

Tokat’ta sağanak yağışı sonrası iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışması yaptı.
Tokat’ta dün akşam sağanak yağmur sonucu Demokrasi Müzesi’nin (Yüksek Kahve) de bulunduğu sokaktaki iş yerlerini su bastı. Geceden sabaha kadar temizlik çalışması yapan bazı esnaflar, suların çekilmesi ile birlikte ıslanan ürünlerini telafi etmeye çalıştı. Tekstil mağazasının deposundaki ürünleri zarar gören Necmettin Koç, ıslanan kumaş ve bazı elbiseleri kurutmak için dükkanın dışına astı. Dükkanın deposundaki top kumaşlarında ıslandığını dile getiren Koç, büyük zarara uğradığını söyledi.
Ekmek fırını olan Uğur Çavuş ise, depodaki un çuvallarının ıslanarak kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yaşanan su baskını sonrasında temizlik çalışmalarını devam etmesi nedeniyle üretim yapamadıklarını ifade eden Çavuş, yardım beklediklerini dile getirdi.
Televizyon tamircisi Mustafa Öztürk de yağmurdan elektronik eşyalarının etkilendiğini, maddi zarara uğradıklarını belirtti.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, esnafları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Eroğlu, ekiplerin yağışların yoğun olduğu saatlerden itibaren aralıksız olarak çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Güryıldız beldesi ve Büyükyıldız köyünde dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından ekipler çalışma başlattı. Şehir merkezinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi

Sel sonrası dükkanlarda temizlik mesaisi
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