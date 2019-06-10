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Sel sonrasında yaşlı adam kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ineklerini otlatmaya çıkan 75 yaşındaki yaşlı adam, şiddetli yağan yağmurun ardından kayboldu.Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde tarım arazilerinden geçen dereler şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ineklerini otlatmaya çıkan 75 yaşındaki yaşlı adam, şiddetli yağan yağmurun ardından kayboldu.
Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde tarım arazilerinden geçen dereler şiddetli yağış nedeniyle taştı. Sabah saatlerinde 2 ineğini otlatmaya götüren 75 yaşındaki Muzaffer Uysal, akşam saatlerinde evine bir daha geri dönmedi. İnekleri kendiliğinden eve gelirken akşama kadar Uysal’dan haber alamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri ve beraberinde AFAD ekipleri İmamoğlu Çeşmesi köyü yol güzergahında yaklaşık 8 saatlik süreyle arama çalışmalarını sürdürdü. Aramalar sabah saatlerinde devam edecek.
Uysal’ın taşan sel sularına kapılma ihtimali üzeride duran ekipler, bölgede aşırı dere taşkınları ve toprak yığınlarının olması nedeniyle arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren devam edecek.

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