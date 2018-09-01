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Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

BALÇIK TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın neden olduğu sel ve heyelan hasarları giderilmeye çalışılıyor.

BALÇIK TEMİZLİĞİ SÜRÜYOR
Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanağın neden olduğu sel ve heyelan hasarları giderilmeye çalışılıyor. Roşi Deresi'nin taşması sonucu zemin ve bodrum katlarını su basan ev ve işyerlerinde vatandaşları temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Evlerindeki eşyaları sokağa çıkaran ve yıkamaya çalışan vatandaşlar, derede önlem alınmasını istedi. İlçede balçıkla kaplanan cadde ve sokaklarda belediye görevlileri tarafından temizleniyor. Su basan ve arızalanan otomobiller ise çekici yardımıyla alınarak servislere taşınıyor.

FOTOĞRAFLI

Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı (2)Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı (2)Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı (2)Sel suları çekildi, Of balçıkla kaplandı (2)

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