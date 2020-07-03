HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sel suları enerji hatlarını böyle yıktı

Sel suları enerji hatlarını böyle yıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 17:09 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Günebakan Köyü'nde kameralara yansıyan anlar olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Sel sularının enerji santrallerini yıktığı anlarda yaşananlar anbean böyle kayda alındı...

Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyü dağlık alanında yağan yağmur köy içinden geçen derede taşkın meydana getirdi. Yaşanan taşkın sonucunda bölgede 3 adet boş ahır yıkıldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği taşkın alanında incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas, taşkın sonrası oluşan çamur yığınlarının bir an önce kaldırılarak, oluşan zararların tespitinin yapılması talimatını verdi.

Selin yaşandığı anda enerji hatlarının yıkılma anı kameraya yansıdı. Hatların zarar görmesi üzerine bazı köy ve mezralarda elektrik kesintisi yaşandı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Eski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktıEski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktı
Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?Erdoğan'ın açıklamaları gündem oldu! Kapatılacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babası ile balık tutmaya gitti, boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Babasıyla balık tutmaya giden gençten acı haber

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

Dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

Evinin önünde otururken başından vurularak öldürüldü

Acı haber! Başından vurularak öldürüldü

Ayşe Tuba Arslan davasında karar çıktı

Eski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktı

Onlarca evi su basmıştı! Gebze'deki su boruları böyle patladı

Asfalt bile yarıldı! Korku filmi gibi olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.