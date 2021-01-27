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Sel sularına kapılan araç dereye sürüklendi

27.01.2021 14:38 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan bir hafif ticari araç sürüklenerek dereye düştü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde şiddetli sağanak yağış sonrası oluşan sel sularına kapılan bir hafif ticari araç sürüklenerek dereye düştü. Aracın dereye düştüğünü gören vatandaşlar alana getirdikleri iş makinesi ile aracı düştüğü yerden kurtardı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Derbent Mahallesindeki bağ evinden dönen Tuncay Özdemir idaresindeki 35 AOF 151 plakalı hafif ticari araç Karacaali Çayı üstündeki yoldan geçtiği sırada birden bastıran sel sularına kapılarak dereye sürüklendi. Aracın dereye sürüklendiğini gören çevredeki vatandaşlar alana çağırdıkları kepçe vasıtasıyla uzun uğraşlar sonucu düştüğü dereden çıkardı.

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