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Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme

Adana’da şiddetli yağışların neden olduğu sele kapılıp menfez borusundan geçerek sürüklenirken vatandaşlar tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Sabri Talha Kocamanla, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Adana’da şiddetli yağışların neden olduğu sele kapılıp menfez borusundan geçerek sürüklenirken vatandaşlar tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Sabri Talha Kocamanla, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Olayın şokunu atlatamayan küçük Sabri, "Evden geliyordum sele kapıldım, borunun içinden geçtim. Belediye otobüs şoförü beni kurtardı" dedi.
Merkez Sarıçam ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde şiddetli yağışların yol açtığı sel bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. Mahallede kendilerine ait bakkal dükkanındaki görme engelli annesini eve götüren 8 yaşındaki Sabri Talha Kocamanla, tekrar eve dönmek isterken yolda meydana gelen sele kapıldı. Selde sürüklenerek yardım isteyen çocuğun imdadına oradan geçmekte olan bir belediye otobüs şoförü ile vatandaşlar koştu. Vatandaşlar çocuğu yakalamak için peşinden koştu. Ancak su birikintisinin olduğu yerdeki menfez borusundan geçerek diğer taraftan çıkan çocuk belediye otobüs şoförünün çabasıyla kurtarıldı. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuk Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük Sabri Talha dehşet dolu anları anlattı. Sabri Talha, "Evden geliyordum sele kapıldım. Borunun içinden geçtim. Belediye otobüs şoförü beni kurtardı" dedi.
Bakkal dükkanı işleten baba Yaşar Kocamanla ise olayı şöyle anlattı:
"Eşim yüzde 92 görme engelli, çocuk onu eve bıraktı. Geri bakkala geliyordu, o sırada suya kapılmış. Bu arada mahalleliler de bir çocuğun suya kapıldığını söyledi. 5 dakika sonra çocuğun, Sabri olduğunu öğrenince şoka girdim. Belediye otobüs şoförü ile vatandaşlar kurtarmış. Eğer onlar olmasaydı çocuğum ölebilirdi. Çocuğum menfez borusuna düşmüş oradan çıkmış oradan çakamayıp çamura saplansaydı ölürdü. Belediye yol çalışmasını tamamlamadı eğer tamamlasaydı bunlar olmazdı. Bir insan hayatı bu kadar ucuz mu belediye hakkında şikayetçi olacağım. Kurtaran belediye otobüs şoförüne de teşekkür ediyorum."

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