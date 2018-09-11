HABER

Sel sularına kapılan ineği kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sel sularına kapılan ineği kurtardılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Samankaya köyünde bugün etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a ait ineği yaklaşık 20 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören köylüler hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlardan biri dereye beline bağladığı iple girerek ipi çamura saplanan ineğe bağladı. Daha sonra traktöre bağlanan iple hayvan dereden çıkarıldı. İnek, sahibi Halil Kıyvat'a teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Sel sularına kapılan ineği kurtardılarSel sularına kapılan ineği kurtardılar

PARTNERBizi çekmeyinBizi çekmeyin
 Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı Beyoğlu'nda bir otomobil alev alev yandı
İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyorİmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

Türkiye bu seri katili konuşuyor! 13 kişinin katil zanlısı güvenlik nedeniyle Trabzon'a nakledildi

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

İmam Hatipliler Derneği'nden 'İmam Hatiplere Bakış Araştırması' raporu: Dindar ve kindar nesil kavramı başı çekiyor

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Kayseri'de 2 mahallede şarbon karantinası

Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!

Skaljarı lideri Jovica Vukotiç Antalya'da yakalandı!

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Matrix kaç filmden oluşuyor? Matrix serisi kaç filmdir? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

Matrix kaç filmden oluşuyor? Matrix serisi kaç filmdir? (Hadi İpucu 11 Eylül 20.30)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.