Sel sularına kapılan ineği kurtardılar

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde sel sularına kapılan inek, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Samankaya köyünde bugün etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a ait ineği yaklaşık 20 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören köylüler hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı. Vatandaşlardan biri dereye beline bağladığı iple girerek ipi çamura saplanan ineğe bağladı. Daha sonra traktöre bağlanan iple hayvan dereden çıkarıldı. İnek, sahibi Halil Kıyvat'a teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Türkiye'den ABD'ye Filistin tepkisi!
Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!
MEB'den 'karma eğitim' açıklaması! Büyük tepki çekmişti
Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti
ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı
66 yıl sonra ortaya çıkan gerçek doktorları dahi şaşkına çevirdi
Rusya'dan son dakika Türkiye açıklaması
İnsan yüzlü örümcek hayrete düşürdü
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum