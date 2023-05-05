HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sel sularına kapılan kız çocuğunu son anda böyle kurtardı

Sel sularına kapılan kız çocuğunu son anda böyle kurtardı

05.05.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemen’de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, küçük kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yemen’in güneyinde bulunan Taiz kenti şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışlar kentin geniş kesimlerinde sel felaketine yol açtı. Bir kız çocuğu, şiddetli akan sel sularına kapıldı. O sırada dükkanda bulanan bir kişi, sulara kapılıp araçlara çarpan çocuğu son anda çekerek kurtardı.

Kentte ayrıca yağışlar nedeniyle park halindeki araçlar sürüklenirken, evler ve iş yerlerini de su bastı. Taiz’dei El-Manakh semtinde yaşanan toprak kayması sonucu çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

Selde can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, yetkililer halka su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Hasar gören yapıların onarımı için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenlerin dikkatini çekiyor! "Polisler beni durdurduklarında..."Görenlerin dikkatini çekiyor! "Polisler beni durdurduklarında..."
HDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladıHDP ile gizli anlaşma var mı? İYİ Partili isim yanıtladı
IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!IBAN numarasının aynı olduğunu görünce... 150 bin TL'lik altın!
Anahtar Kelimeler:
sel Yemen

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı bir kez daha değişiyor

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

İnce'nin çağrısına CHP'den "Çok olumlu yanıt veriyoruz" açıklaması!

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Rusya-Ukrayna savaşında kritik gelişme! Çekilme kararı aldılar

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Geceliğine 23 bin 500 TL veriyorlar! Camdan bakıldığında anlaşılıyor

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

İlginizi Çekebilir

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Penisi kesilerek ayaklarından asılan bir ceset bulundu! Yanındaki not...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

Tamamen transparan! Düğüne öyle bir kıyafetle katıldı ki...

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.