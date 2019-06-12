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Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:16 | Son Güncelleme

  PENDİK'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEİK/İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi, suni teneffüs yaparak onu hayata döndürdü.
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kediyi fark etti. İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediyi masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin kediyi kurtarma anları DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına geldi ve kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilkere duygu dolu anlar yaşattı.

(FOTOĞRAF)

Sel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndüSel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndüSel sularına kapılan yavru kedi, belediye işçisinin suni teneffüsüyle hayata döndü

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