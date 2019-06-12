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SEL SULARINA KAPILAN YAVRU KEDİYİ SUNİ TENEFFÜS HAYATA DÖNDÜRDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:08 | Son Güncelleme

  Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

*Belediye işçisinin kediyi kurtarma mücadelesi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇIR/İSTANBUL,(DHA)
Pendik'te sel sularına kapılan bir sokak kedisini fark eden belediye işçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.
İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oldu. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale etti. Bir belediye çalışanı sel sularına kapılan yavru kedisiyi fark etti.
İsminin Metin olduğu öğrenilen belediye işçisi kediyi boğulmak üzereyken sudan çıkarttı. Belediye işçisi suni teneffüs yaparak kediyi hayata döndürdü. Miyavlamaya başlayan kediye masaj yapıp havlu ile kuruladı. İşçinin zamanla DHA kameralarına yansıdı. Kediyi havluya saran işçi koşarak aracına giderek kediyi veterinere götürdü. İşçinin kediyi hayatta tutma mücadelesi çevredekilkere duygu dolu anlar yaşattı.

Görüntü dökümü:
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-Sel sularından görüntü
-Yolu açma çalışmaları
-Bir işçinin kediyi sudan çıkarması
-Suni teneffüs yapması
-Masaj yapması
-Havlu ile kurulaması
-Aracı ile veterinere götürülmesi
-Genel ve detya görüntüler

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