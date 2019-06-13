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Sel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki çiftlikte çalışan Feyyaz Şafak'ın (30), 11 Haziran'daki sağanakta taşan Çakırlar Deresi'nin önüne katıp, sürüklediği 8 yavru köpekten 6'sını kurtardığı ortaya çıktı.

Sel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmış

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesindeki çiftlikte çalışan Feyyaz Şafak'ın (30), 11 Haziran'daki sağanakta taşan Çakırlar Deresi'nin önüne katıp, sürüklediği 8 yavru köpekten 6'sını kurtardığı ortaya çıktı. Şafak'ın, dereye girerek, kurtardığı yavrulara suni teneffüs ve kalp masajı yaptığı belirtildi.
Kemer Mahallesi'nden geçen Çakırlar Deresi, 11 Haziran'da etkili olan sağanakta debisinin yükselmesi sonucu taştı. Dere kenarındaki 'Ceylan' isimli sokak köpeğinin 8 yavrusu, sel sularına kapıldı. Yakındaki çiftlikte çalışan Feyyaz Şafak, yavruların sel sularına kapılıp, sürüklendiğini fark etti. Bunun üzerine Şafak, tek tek yakaladığı yavrulardan 6'sını, arkadaşının da yardımıyla sudan çıkardı. 2 yavru ise suda kayboldu. Sudan çıkarılan bazı yavruların hareketsiz olduğunu gören Şafak, suni teneffüs ve kalp masajı yaptı.
Canını hiçe sayarak, yavru köpekler için harekete geçen Feyyaz Şafak, "Çiftlikte hayvanları yemliyorduk. Bir anda yağmur bastırdı. Yağmurun bastırması sonucu gelen sular dereyi doldurdu. Biz burada iş yaparken, bir anda köpek sesleri duyduk. Köpek yavruları bağırıyorlardı. Biz hemen seslerin geldiği yere koştuk. Köpek yavrularını akıntı götürüyordu. Ben hiç düşünmeden dereye atladım. Zor oldu ama yavruları arkadaşımla teker teker kurtardık ve annesine kavuşturduk. Annesi zaten çaresiz bir şekilde burada koşturuyordu. Yavrulardan biri diğerlerine göre çok daha fazla su yutmuştu. Suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yavruları hayata döndürdük. Herkesin yapabileceği bir şey. Vicdanı olan herkes yapar. Benim de 2 evladım var, onlar gözümün önüne geldi. Sonuçta bu hayvanlar da can taşıyor" diye konuştu.

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Sel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmışSel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmışSel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmışSel sularına kapılan yavru köpekleri boğulmaktan kurtarmış

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