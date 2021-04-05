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Sel sularına kapılarak ölen işçinin arkadaşları o anları anlattı

05.04.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği o anları iş arkadaşları anlattı.Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı.

Sel sularına kapılarak ölen işçinin arkadaşları o anları anlattı

Giresun’da dere debisinin yükselmesi sonucu sel sularına kapılan iki işçiden birinin hayatını kaybettiği o anları iş arkadaşları anlattı.
Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde Aksu Deresi’nin debisinin yükselmesi sonucu suya kapılan iki işçiden biri hayatını kaybederken, diğeri hastanede tedavi altına alındı. İş makinasında operatör olarak çalışan Yüksel Çakır, arkadaşlarının gözleri önünde sel sularına kapıldığını anlatarak, ”Ben iş makinasında operatör olarak çalışıyordum, arkadaşlarım da dere kenarında beton kalıpları için çalışıyorlardı. Bir anda sel suları geldi, o anda kalıbın üzerinde çalışan işçi arkadaşlarım vardı. Sel suları kalıba vurunda iki arkadaşımız kalıbın derenin üst tarafına düştü, diğer iki arkadaşımız da sel sularına kapıldı. Gözlerimin önünde sel sularının içinde kayboldular ve bayağı yükselen sel suları karşısında benim yapabileceğim bir şey yoktu. Yaptığımız aramalar sonunda bir arkadaşımızı yaralı olarak kurtarırken, bir arkadaşımızı ise maalesef ölü olarak bulduk” dedi.
İşçilerden Kahraman Kaya ise, “Arkadaşlarımız beni arayarak, ’Herhalde baraj kapaklarını açtılar, biz sele gidiyoruz’ denildi. Hemen baraja giderek baktığımda dört kapağın dördü de açılmıştı. Kapakları kapattırmaya çalıştık. Daha sonra derenin debisi azalınca aramaya devam ettik ve bir arkadaşımızı yaralı olarak kurtarırken, Umut Sarı (21) arkadaşımızı ise ölü olarak bulduk” diye konuştu.
Olaydan yaralı olarak kurtulan Ömer Sarı ve hayatını kaybeden Umut Sarı’nın yaklaşık 7 ay önce Van’dan çalışmak için Giresun’a geldikleri öğrenildi.

Sel sularına kapılarak ölen işçinin arkadaşları o anları anlattı

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