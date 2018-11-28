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Sel sularında kaybolan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:48 | Son Güncelleme

Sel sularında kaybolan kişinin cesedi bulundu

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde, sel sularına kapılarak kaybolan Veysel Evren'in cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Evren'den (78) haber alamayan yakınları durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AFAD ve İstanbul Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, sağanağın köydeki dereyi taşırması sonucu oluşturduğu sel sularına kapıldığını düşünülen Veysel Evren'i, köydeki evinin çevresinde aramaya başladı.

Sualtı ekibi, Evren'in cesedini evinini avlusunda çamura saplanmış halde buldu.

Evren'in cenazesi, bölgedeki incelemenin ardından Sultan Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak.

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Anahtar Kelimeler:
bulunma ceset Edirne

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