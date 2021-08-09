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Sel sularında mahsur kaldı! İmdadına akrabaları yetişti

09.08.2021 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde yaşanan selde minibüsün içinde mahsur kalan bir vatandaşı akrabası ve komşuları traktörle kurtardı. 1 Ağustos günü gerçekleşen olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. İşte saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan kurtarma görüntüleri...

Van’ın Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta yaşanan selde minibüste mahsur kalan Mevlüt Alagöz, akrabası Mehmet Döner (35) tarafından traktörle kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Başkale ilçesi ve kırsalında 1 Ağustos'ta etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezi ve çevresindeki birçok mahallede etkili olan sel suları, Esenyamaç'ta 10'a yakın evin yıkılmasına neden olurken, Yanal Mahallesi de selden zarar gördü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ekili alanların sular altında kaldığı mahallede yeni görüntüler de ortaya çıktı. Minibüsüyle mahallenin dışında olan Mevlüt Alagöz, selin geldiğini duyunca evde bulunan ailesine ulaşmak için hemen yola çıktı. Alagöz, evine doğru ilerlerken, bir anda sel suları içinde kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen akrabası Mehmet Döner traktörüyle, sel suları içinde kalan Alagöz’ü kurtardı.

AKRABASI VE KOMŞULARI KURTARDI

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, evdeki eşi ve 6 çocuğundan endişe duyduğu için mahalleye giderken bir anda suların içinde kaldığını belirten Alagöz, "Orada bulunanlar beni görünce hemen yakınıma haber vermişler. Kısa sürede bölgeye gelen yakınım Mehmet Döner, traktörüyle beni kurtardı. Mahalledeki vatandaşlar da yardımcı oldu. Beni kurtardıkları için herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İHA

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sel Van
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