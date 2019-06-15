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Sel sularında sürüklenen otomobil dereye düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 17:25 | Son Güncelleme

Denizli’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Acıpayam ilçesinde sele neden oldu.

Denizli’de öğleden sonra etkili olan sağanak yağış Acıpayam ilçesinde sele neden oldu. Metrelerce sel sularının içinde sürüklenip ardından dereye düşen otomobili iş makinaları çıkarırken, bazı tarım araçları da sele kapıldı.
Denizli’de sağanak sağış etkili olurken, yağış bazı bölgelerde olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Özellikle Tavas, Serinhisar, Acıpayam, Kale, Beyağaç ilçelerinde olumsuzlukları da beraberinde getiren yağışta dereler taştı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Serihisar ilçesinde bulunan Kefe Yaylası’nda bazı vatandaşların mahsur kaldığı öğrenildi. Acıpayam ilçesi, Kuyucak Mahallesinde aniden başlayan sağanak yağış derenin taşmasına neden oldu. Dere yakınında evi olan Çetin Akkuş’un, park halindeki 20 KC 517 plakalı otomobili sel sularına kapıldı. Sel sularının içinde metrelerce sürüklenen otomobil ardından dereye battı. Yağmurun şiddetini kaybetmesi ve suların çekilmesiyle olay yerine kepçe çağırıldı. Kepçenin güçlükle çıkardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, yağışın yaşandığı bölgelerde tarım aletleri sel sularına kapıldı, tarım arazileri zarar gördü.

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