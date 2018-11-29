Sel sularından camdan atlayıp kurtulmuşlar

Sel suları geldiğinde, evlerinin camından atlayarak kurtulan aile bütün eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Köy sakinlerinden Olcay Yavuz, dere taşması sonucu suların köydeki evlerin boyuna ulaştığını söyledi.

Edirne'de hasar tespit çalışmaları başladı

Edirne'deki selden en çok etkilenen Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Büyük bir felaket atlattıklarını anlatan Yavuz, "Mutfağımı daha yeni yaptırmıştım, beyaz eşyalarımı yeni almıştım. Tüm eşyalarım kullanılmaz hale geldi. Çok üzgünüm. Ne diyeceğimi bilemiyorum.

Sel suları geldiğinde biz de arka camdan çıkarak canımızı kurtardık. Herkese geçmiş olsun." dedi.

Yavuz, odalarda çamura batan eşyalarını temizlerken göz yaşlarını tutamadı.

Oğulpaşa Muhtarı Ahmet Cebe ise daha önce hiç böyle bir felaket yaşamadıklarını belirtti.

el sularının köye girmesiyle ilk önce evlerdeki insanları kurtardıklarını anlatan Cebe, "Yaklaşık 60 ev kullanılmaz hale geldi, 4 ev yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan telef oldu.