Sel sularından kaçma anı dehşete düşürdü, sokakları balıklar bastı! Uyarı geldi: ‘Olağanüstü durumlar yaşanabilir’

Samsun’da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Samsun'un Salıpazarı ilçesinde şiddetli yağış su baskınları ve heyelanlara neden oldu. İlçede gece saatlerinde başlayan yağış sonrası, bazı noktalarda heyelanlar yaşandı, dereler taştı, ilçe merkezinde su baskınları oldu.

Heyelanlar nedeniyle Kırgıl, Çağlayan ve Karaman mahallelerinin yolları kapandı. İlçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Salıpazarı Çarşamba kara yolunun Kaşbaşı mevkisinde ve Şehit Orhan Erdoğan Caddesi'nde yolların suyla dolması nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, gece saatlerinden beri ekiplerle sahada olduklarını söyledi.

Akgül, "Dün geceden itibaren etkili olan yağış an itibariyle devam etmektedir. Tüm ekiplerimizle dün geceden beri sahadayız. Tek tesellimiz şu ana kadar bir can kaybımızın olmaması, olumsuz bir ihbar almadık. Ekiplerimiz tüm ihbarları değerlendiriyor ve anında müdahale ediyoruz. Tabii ki şu an heyelandan dolayı kapalı yerlerimiz var. Ama araçlarımızın hepsi sahada, açmak için uğraşıyor. İnşallah bir can kaybı vermeden bu felaketi atlatırız." dedi.

SAMSUN'DA SEL SULARINDAN KAÇMA ANI KAMERADA

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun’da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. 13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

TERME ÇAYI TAŞTI SOKAKLARI BALIKLAR BASTI

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle Terme Çayı taştı. Çayın taşması ile birlikte sokaklarda biriken sularda balıkların çırpındıkları o anlar ise kameralara yansıdı.

Bölgede etkili olan sağanak sonrası debisi yükselen çayda gece taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı'nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Kılıç, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm ekiplerimizle sahadayız. Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz." dedi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise ilçede bugün taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

UZMANLAR UYARDI: “KARADENİZ’DE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR YAŞANABİLİR”

İklim değişikliği etkilerinin dünya genelinde daha çok hissedilmeye başlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “Ne yazık ki bundan sonra Karadeniz Bölgesi’nde birçok sel ve afete maruz kalacağız. IPCC göre sıcaklık 1 derece artarsa yedi kat daha fazla sel ve afet, 3 derece artarsa yirmi bir kat daha fazla sel ve afet gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalacağız” dedi.

2023 yılı risk raporunun yayımlandığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, “2023 risk raporuna göre; Yaşam-maliyet krizleri, doğal afetler ve aşırı hava olayları, iklim değişikliğinin azaltılamaması, sosyal uyum ve toplumsal kutuplaşma riskler arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ardalı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu'na göre kentlerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin katlanarak artacağı, sel ve kuraklığa maruziyetin 2030 yılına kadar 2000 yılına göre 2,5 kat artacağı öngörüldüğünü belirtti.

“KARADENİZ HEYELAN, ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL RİSKİ ALTINDA BULUNAN BİR BÖLGE”

Bilim insanlarının, iklim değişikliği ile yeryüzünde ani ve beklenmedik hava olaylarının gerçekleşeceğini sık sık ifade ettiğini anlatan Ardalı, “Doğaya karşı olmayı bırakıp, gerçekçi çözümler bulmamız gerekiyor. Yeşil altyapı, sel afetleri ile mücadelede en gerçekçi çözümdür. Su kaynaklarının yönetimi ve sel risklerinin azaltılması için yeşil altyapı kullanılmalıdır. Ağaçlandırma ve orman rehabilitasyonu ile sel riskini azaltabiliriz. Ağaçlar ve bitkiler, su emme kapasiteleri sayesinde sel sularını emer ve erozyonu önleyecektir. Sel riskini azaltmak için su bariyerleri ve sulak alanlar oluşturulabilir. Bu alanlar, sel sularını absorbe ederek selin etkilerini azaltır ve suyun yavaş akmasını sağlar. Yeşil alanların artırılması, park, bahçe ve yeşil koridorlar gibi doğal alanların oluşturulması ve var olanların korunması hava kalitesini iyileştirir ve sıcaklık dengesini sağlayarak sel riskini azaltır” diye konuştu.

Yapılan çalışmalara göre Karadeniz’de yıllık deniz seviyesinin 6 mm yükseldiğini kaydeden Prof. Dr. Ardalı, deniz suyu sıcaklığının artmasına bağlı olarak şiddetli ve beklenmedik yağışlar meydana gelebileceğine, bu durumun da Karadeniz’de heyelan, şiddetli yağış ve sel riskini artırabileceğine dikkat çekti.

“KARADENİZ’DE İSTİLACI TÜRLERLE UĞRAŞMAK ZORUNDA KALABİLİRİZ”

Karadeniz Bölgesi’nde istilacı türlerin ortaya çıkabileceğini vurgulayan Ardalı, “Karadeniz’de sıcaklık artacak ve su kaynaklarının miktarı azalacak. Birkaç yıl içerisinde son kırk yılın en yüksek sıcaklığının görülmesi bekleniyor. Bir taraftan kuraklık varken diğer taraftan da afetler bizi sarpa sarmış durumda. Ne yazık ki bundan sonra Karadeniz Bölgesi’nde birçok sel ve afete maruz kalacağız. IPCC göre sıcaklık 1 derece artarsa yedi kat daha fazla sel ve afet, 3 derece artarsa yirmi bir kat daha fazla sel ve afet gibi olağanüstü durumlarla karşı karşıya kalacağız. Önlem alınmaması durumunda; erişilebilir içme suyu, temiz hava ve gıda konularında ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bu bölgede acilen çevresel iyileştirme çalışmaları ile doğa ile uyum içinde yaşamayı öğrenmeli ve uygulamalıyız” şeklinde konuştu.

SAMSUN'DA 5 İLÇEDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildiği bildirildi.

Atakum ilçesinde taşıma merkezi okullar Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk İlkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu-Ortaokulu, Altınkum İlkokulunda eğitim öğretime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ayrıca Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz mahalleleri Dombalak mevki, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ Ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca da Samsun ili genelinde kuvvetli yağışların devam etmesi sebebiyle ilçede bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

