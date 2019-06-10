HABER

Sel suyu dolan otoparkta 40 araç mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 22:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da meydana gelen selde suyla kaplanan iş merkezinin bodrum katındaki otoparkta yaklaşık 40 araç mahsur kaldı.

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da meydana gelen selde suyla kaplanan iş merkezinin bodrum katındaki otoparkta yaklaşık 40 araç mahsur kaldı. Dünden bu yana süren tahliye çalışmasında suyun sadece yüzde 25'lik kısmı çekilirken, sürücüler ise araçlarında oluşan hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Selden en çok etkilenen bölgelerden Etimesgut'ta bulunan iş merkezinin bodrum katındaki otopark suyla kaplandı. Otoparkta bulunan yaklaşık 40 araç da sel sularının içinde kaldı. Dün akşam plaza yöneticileri, bu sabah da belediye ekipleri, 6 bin 500 metrekarelik otoparkta biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Motorlu pompalarla dünden beri yapılan çalışmalarda, otoparkta yaklaşık 1 metreyi bulan suyun sadece dörtte biri tahliye edilebildi. Ekiplerin tahliye çalışması sürerken, sürücüler 24 saati aşkın süredir suyun içindeki araçlarında hasarın büyük olmasından endişe ettiklerini söyledi.

'SUYUN YÜZDEN 25'İNİ ÇEKEBİLDİK'

Plaza sahibi ve yöneticisi Bahattin Atalay, sel baskınından kaynaklı büyük mağduriyet yaşadıklarını söyledi. Ankara Valiliği’nden afet ilan edilmesini talep ettiklerini anlatan Atalay, "Yaklaşık içeride 15 milyon TL civarında hasarımız var. Dün akşam itibariyle vidanjörler tutarak suyun bir kısmını attık. Bugün itibariyle ASKİ’den vidanjör gönderdiler şu anda ASKİ ile Yenimahalle Belediyesi vidanjör gönderdi. Şu an suyu çekiyoruz; ama yaklaşık yüzde 25’ini çekebildik" dedi.

Plaza yönetiminin Avukatı Utkan Ziya Özger de "Kendi imkanlarımızla tespit yaptırmaya çalıştık. Mahkemeden talepte bulunduk, Fen bilirkişisi, inşaat ve makine bilirkişisi marifetiyle hasara yönelik tespit talebinde bulunduk. Şu an sonucunu bekliyoruz. İçeride çok sayıda araç var" diye konuştu.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek”Bakan Kurum: “Çerçevemiz 5 yılda acil öncelikli dediğimiz 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirmek”
Buca'nın sorunları için Ankara'ya gideceklerBuca'nın sorunları için Ankara'ya gidecekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

Antalya'da eğitim uçağı düştü! Ölü sayısı yükseldi

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

İşte Yemekteyiz'in yeni sunucusu! Acun açıkladı

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

Ortak yayın duyurusunun ardından Binali Yıldırım'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yıldırım düşerek yangın çıkan çiftlikteki 500 yavru hindi yandı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Yolda karşılaştığı eski eniştesini bıçakladı

Ankara'da Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu

Günün en acı fotoğrafı!

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

İzmir'de baba vahşeti! Kızlarına kurşun yağdırdı

Hakkari Yüksekova'da inşaat işçilerine hain saldırı: 2 şehit

Hakkari'de hain saldırı: 2 işçi şehit

Antalya'da bir kişi, 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not bırakıp, kendini astı

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.