Sel suyuna kapılan araçlar böyle sürüklendi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yoğun yağışın ardından taşan dereden gelen sel sularına kapılan araçların sürüklenme anları amatör kameralara yansıdı.

Olay Kocaeli’nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze ilçe genelinde etkili olan sağanak yağmur sonrası birçok noktada su baskını ve sel oluşmasına neden oldu. Taşan dereden gelen sel suları, bir fabrikanın önünde otoparka park halinde olan araçları sürükledi. Araçların sürüklenme anları ise amatör kameralara yansıdı.

Görüntülerde, yoğun yağış sonrasında bazı araçların sürüklendiği görünüyor. Derenin şiddetli bir şekilde akmaya başladığı görüntüler de bazı yollarında sular altında kaldığı görülüyor. Görüntülerin devamında vatandaşların ’Arabalar, gitti, sürükleniyor’ diye bağırmaları duyuluyor.

