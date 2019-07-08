Sel suyunda kalan minibüsteki çift, iş makinesiyle kurtarıldı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü. Oltu- Narman karayolunu trafiğe kapatan sel sularının ortasında kalan minibüsteki sürücü ve eşi panik yaşadı. Minibüs, iş makinesiyle çekildi. Oltu ilçesinde dün saat 21.00 sıralarında başlayan sağanak, etkili oldu. Kısa sürede sele dönüşen sağanak nedeniyle Oltu- Narman karayolunun 7'nci kilometresi ulaşıma kapandı. Trabzon'dan yüklediği eşyayı satmak için bölgeye gelen Hayri Polat yönetimindeki minibüs, suların ortasında kaldı. Yolcusu bulunmayan ve bir süre sürüklenen minibüs, daha sonra çamura saplanıp kaldı. Polat ve yanındaki eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen iş makinesiyle gelen operatör, çamura saplanan minibüsü halatla çekti. Karayolları ekipleri, su ve çamurla kaplanan yolu temizleyerek bir saat içerisinde yeniden ulaşıma açtı. Sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki Yasin Haşimoğlu Mahallesi'ndeki zemin kattaki evleri su bastı. Evine yağmur suyu dolan Kadir Akyüz, "Artık usandık lütfen yetkililer bir an önce bir çözüm bulsun" diye konuştu.

